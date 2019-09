Klasemen Liga 1 2019 Seusai Hasil Persipura vs Persija 2-0 & PSM vs PSIS 0-1, Bali United di Puncak

BANJARMASINPOST.CO.ID - Klasemen Liga 1 2019 mengalami perubahan usai beberapa laga tunda yang dihelat pada Rabu (11/9/2019).

Tiga pertandingan dihelat hari ini yaitu PSM Makassar vs PSIS Semarang, Badak Lampung vs Persela Lamongan dan Persipura vs Persija.

PSIS Semarang, berhasil mengalahkan tuan rumah PSM Makassar dengan skor tipis 0-1.

PSIS pun naik ke peringkat 11 dengan 19 poin.

Pertandingan antara PSM menghadapi PSIS ini sendiri digelar di Stadion Andi Mattalatta, Kota Makassar.

Baca: Hasil Akhir Persipura vs Persija Jakarta di Liga 1 2019 : Skor Akhir 2-0, Persija di Zona Degradasi

Satu-satunya gol tim tamu berhasil dicetak oleh gelandangnya, Heru Setyawan pada menit ke-63.

Pada pertandingan lainnya, Perseru Badak Lampung ditahan imbang oleh Persela Lamongan dengan skor 1-1.

Tuan rumah, Badak Lampung berhasil menyamakan kedudukan pada babak kedua dalam laga yang berlangsung di Stadion Sumpah Pemuda, Rabu (11/9/2019).

Gol balasan tuan rumah dicetak pemain gelandang asal Brazil, Marquinhos pada menit ke-85.

Sedangkan Persipura Jayapura menang menyakinkan atas tamunya Persija Jakarta pada laga tunda pekan ke-11 Liga 1 2019 di Tenggarong.

Persipura pun naik ke posisi 8 klasemen sementara, sedangkan Persija masih di zona degradasi.

Adapun putaran kedua Liga 1 2019 baru akan dimulai kembali pada Jumat (13/9/2019).

(Banjarmasinpost.co.id/Amirul Yusuf)