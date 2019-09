Aurel Hermansyah & Febby Rastanty Dampingi Verrell Bramasta Saat Ultah, Kemana Natasha Wilona?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Aurel Hermansyah dan Febby Rastanty mendampingi Verrell Bramasta saat merayakan ulang tahun atau Ultah. Lalu kemana Natasha Wilona?

Aktor Verrell Bramasta baru saja merayakan ulang tahun yang ke-23 pada Rabu (11/9/2019).

Di hari spesialnya itu, turut hadir Aurel Hermansyah dan Febby Rastanty yang merayakan ultah Verrell Bramasta.

Baik Aurel Hermansyah dan Febby Rastanty sama-sama membuat Insta Story di masing-masing.

Dua nama perempuan tersebut begitu santer digosipkan dekat dengan Verrel pasca sang aktor berpisah dari Natasha Wilona.

Aurel Hermansyah beberapa kali dijodoh-jodohkan penggemar dengan Verrell Bramasta lantaran keduanya telah dekat sebagai teman sejak kecil.

Sementara dengan Febby Rastanty, Verrell justru diharapkan bersama setelah dipasangkan sebagai kekasih di sinetron Cinta Anak Muda.

Nah di salah satu unggahan Instagram Verrell tadi malam, nampak Aurel Hermansyah dan Febby Rastanty berdiri di sisi kiri serta kanan Verrell.

Febby dan Aurel sama-sama tersenyum mendampingi Verrell Bramasta bersama sejumlah seleb lainnya.

"Thank you for the surprise last night guys (makasih buat kejutannya tadi malam ya teman). It was an unforgettable moment (Momen itu nggak bakal gue lupakan). Gak nyangka semua bisa ngePrank gue, diemin, gak ada yg ngucapin. Semua yang gue sayang ada disini.. meskipun gak lengkap semua, tapi ini hadiah terindah tahun ini," tulis Verrell.