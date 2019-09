BREAKING NEWS Kabut Asap Makin Pekat di Bandara Syamsudin Noor, Jarak Padang 100 M Pesawat Terlambat

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Kabut asap pekat sekitar kawasan Bandara Syamsudin Noor mengakibatkan semua jadwal penerbangan pagi alami keterlambatan alias delay. Pasalnya jarak pandang cuma 100 meter, Kamis (12/9).

Informasi didapat, Akibat Kabut asap ini semua penerbangan di Bandara Syamsudin Noor mengalami keterlambatan, diantaranya Lion Air JT321 tujuan Jakarta, Lion Air JT311 tujuan Surabaya, Wings Air IW1394 tujuan Balikpapan, Lion Air JT521 tujuan Yogyakarta, Nam Air IN360 tujuan Surabaya, Wings Air tujuan Batulicin, Garuda Indonesia GA533 tujuan Jakarta.

"100m di jam 07.15," ucap Communication and Legal section head Bandara Syamsudin noor Adit Putra saat ditanya mengenai kondisi jarak pandang oleh reporter banjarmasinpost.co.id.

"Sudah sangat menggangu keamanan dan keselamatan penerbangan," tegas Area Manager Lion Air Kalsel Agung Purnama.

Dia mengatakan terutama pada saat take off dan landing karena aturan keselamatan penerbangan menyatakan untuk take off visibility atau jarak pandang harus clear dan minimum harus berjarak pandang 2 kilometer.

Masih menurutnya, Begitu juga untuk mendarat harus memperhatikan jarak pandang terutama vertikal visibility.

(banjarmasinpost.co.id/niakurniawan)