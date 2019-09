Jadwal Piala AFF Futsal 2019 Diluncurkan, Indonesia Dihadang Malaysia di Partai Pembuka

BANJARMASINPOST.CO.ID - Federasi Sepak Bola wilayah Asia Tenggara (AFF) resmi merilis jadwal untuk ajang Piala AFF Futsal 2019, Kamis (12/9/2019).

Piala AFF Futsal 2019 berlangsung di Ho Chi Minh, Vietnam pada 21-27 Oktober 2019.

Indonesia tergabung dalam grup B bersama Malaysia, Vietnam dan Australia.

Sementara di grup A, ada 4 tim juga yaitu Thailand, Myanmar, Timor-Leste dan Kamboja.

Dalam rilis resmi AFF tersebut, partai menarik akan mempertemukan Indonesia Vs Malaysia pada partai pembuka yakni pada 21 Oktober 2019.

Pada laga kedua, Indonesia akan menghadapi tuan rumah Vietnam pada 22 Oktober 2019.

Sedangkan pada laga terakhir grup B, Indonesia akan dihadapkan pada Australia, (23/10).

Berikut jadwal lengkap timnas Indonesia untuk Piala AFF Futsal 2019

21 Oktober 2019 - Malaysia Vs Indonesia

22 Oktober 2019 - Indonesia Vs Vietnam

23 Oktober 2019 - Indonesia Vs Australia

Selain memperebutkan trofi bergengsi di wilayah Asia Tenggara, Piala AFF Futsal 2019 juga sekaligus menjadi ajang kualifikasi Piala Asia Futsal 2020 untuk wilayah ASEAN.