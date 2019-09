Keloter Terakhir Jemaah Haji Asal Kalteng Mulai Menuju Tanah Air, Dua orang meninggal di Keloter 18

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Keloter 18 Jemaah Haji Kalteng, sudah bersiap menuju ke tanah air.

Dilaporkan pada Jum'at (13/9/2019) seluruh jemaah haji Keloter 18 sudah check out dari hotel Durray Al Andalus sektor 1 no 104.

Pada Pukul. 12.50 Waktu Arab Saudi (WAS), Jemaah mulai mengarah ke Bandara AMMA Madinah hingga pukul 15.50 WAS.

"Untuk jadwal Take Off dari Bandara AMMA Madinah (13/9/2019) 20.50 WAS. Dan Estimasi tiba di Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin, pada Sabtu, (14/9/2019) sekitar 15.15 WITA," terang Petugas Siskohat Kemenag Kalteng, Ismail Marzuki.

Diterangkan dia, bahwa dilaporkan pula data awal keberangkatan ke Mekkah awalnya, berjumlah 323 orang dengan rincian pria 153 orang, dan perempuan 170 orang. Termasuk petugas keloter

Lima orang, TPHD dua orang sehingga total tujuh orang.

Namun setelah haji berlangsung, berkurang dengan rincian pria 151 orang dan 170 orang perempuan sehingga total 321 Orang, termasuk petugas keloter Lima orang, TPHD dua orang sehingga total tujuh orang.

"Di Keloter ini kurang dua jemaah karena meninggal dua, yakni pertama, Sahrum Bin Tatai usia 73, dan Rhomansyah bin Umar usia 57 tahun," urai Ismail Marzuki.

Jemaah haji Kalteng yang masuk keloter delapan saat dijemput di Asrama Haji Kalsel (Istimewa, Humas Pemprov Kalteng)

Pihaknya mewakili panitia dan Kemenag Kalteng mendoakan yang meninggal dunia tersebut diterima di sisi Allah dan dimakbulkan ibadah hajinya pula.

"Atas nama panitia, kami haturkan selamat jalan semoga sampai ditanah air dengan lancar dan tetap diberikan kesehatan dan keselamatan serta memperoleh haji mabrur," ujar Ismail Marzuki.

Diketahui keloter 18 ini adalah keloter pamungkas jemaah haji asal Kalteng. Di mana jemaah haji yang tergabung di Keloter 18 ini dari empat daerah yakni, Barito Selatan,Barito Utara, Sukamara serta Palangkaraya. (aol/*)