Presiden Pertama Timor Leste Xanana Gusmao Ungkapkan Rasa Kehilangan yang Mendalam

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Dari sekian banyak karangan bunga ucapan belasungkawa yang terpampang di kediaman Habibie di kawasan Patra Kuningan, Kamis (12/9), terdapat sebuah karangan bunga yang menarik.

Karangan bunga itu berasal dari Presiden Pertama Timor Leste Xanana Gusmao.

Dalam karangan bunga tersebut terdapat kalimat yang menggambarkan rasa kehilangan Xanana Gusmao.

Profound condolences with hearthfelt sympathy for the loss of Big Brother President BJ Habibie.

Timorese people will remember you forever.

Rest in Peace, yang artinya belasungkawa mendalam dengan simpati yang tulus atas kehilangan Kakak Presiden BJ Habibie. Orang Timor akan mengingat Anda selamanya.

Istirahat dengan damai.

Di bagian bawah terpampang nama Xanana.

Pada hari pemakaman Habibie, beredar unggahan video di media sosial yang menampilkan keakraban hubungan Habibie dengan Xanana.

Dalam video tersebut terlihat Xanana menjenguk Habibie yang sedang berbaring di atas tempat tidur rumah sakit.