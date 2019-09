BERLANGSUNG Live Streaming Beinsport 2 Fiorentina vs Juventus Liga Italia, Ronaldo & Ribery Starter

Live Streaming Beinsports 2 Fiorentina vs Juventus di Liga Italia sedang berlangsung

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sedang berlangsung! siaran langsung Bein Sports 2 dan live streaming Fiorentina vs Juventus di Liga Italia yang akan tersaji pada Sabtu (14/9/2019) malam ini.

Siaran langsung dan Live Streaming Fiorentina vs Juventus akan dimulai pada pukul 20.00 WIB.

Link Live Streaming Fiorentina vs Juventus di Liga Italia malam ini bisa diakses via tautan yang disediakan via beinsports.com dan vidio.com premier (berbayar).

Juventus mengincar kemenangan ketiga saat menjamu Fiorentina.

Dilansir dari bolasport.com, Maurizio Sarri menurunkan tim utama sejak awal.

Di lini depan, Cristiano Ronaldo yang sedang on-fire langsung dipasang mendampingi Douglas Costa dan Gonzalo Higuain.

Megabintang asal Portugal tersebut mengoleksi 5 gol dalam dua laga internasional terakhir saat membela Portugal.

Matthijs de Ligt kembali dipercaya untuk mendampingi Leonardo Bonucci di lini belakang usai cederanya Giorgio Chiellini dalam waktu yang lama.

Sedangkan di lini tengah, trio Khedira, Matuidi dan Pjanic menjadi kunci karena Aaron Ramsey masih bermasalah dengan kebugarannya.