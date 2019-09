Diputar di Kategori Bergengsi di TIFF, Film Gundala Banjir Penonton danr Pujian

BANJARMASINPOST.CO.ID - Film Gundala diputar dalam Toronto International Film Festival ( TIFF), Toronto, Kanada, pada Rabu (11/9/2019) malam waktu setempat.

Film karya sutradara Joko Anwar itu mendapat sambutan meriah. Dalam video yang dibagikan Joko di akun Instagramnya-nya, antrean penonton terlihat mengular.

Calon penonton terlihat mengantre selama satu jam sebelum film karya sutradara Joko Anwar itu diputar.

Sekitar 500 orang terlihat setia menunggu tengah malam untuk menonton film asli jagoan Indonesia ini.

"Antrean nonton Gundala di Toronto, sejam sebelum jam tayang. 30 menit kemudian tambah mengular sampai ke jalan yang lain. # gundala #Gundaladitoronto," tulis Joko di akun Instagram-nya.

Beberapa minggu sebelum tayang, sebuah situs Amerika Serikat bernama That Shelf memasukkan nama ‘Gundala’ sebagai salah satu film paling ditunggu di TIFF.

Seusai film diputar, review dari penonton pun mulai bermunculan di Twitter.

Akun Twitter @highlandertn mengatakan, “Gundala: Who knew that all comic book movies needed was a healthy dose of Pencak Silat to blow the doors off the theater? Great villains, high stakes, and amazing fight choreography. @mmadnesstiff raises the bar for action once again! Another best of #TIFF19 #Gundala”.

Lalu ada juga twit yang ditulis akun @sherrysworld yang terlihat sangat antusias.

“Oh damn, not only did i get to see gundala and get one of the only limited english copies of the comic, i got joko anwar to sign it!!! i met joko anwar!!! who directed satan’s slaves!!! which i literally tweeted about a few days ago!!! wtf!!! this is why i love #TIFF2019," ia menulis.

Bukan hanya melalui Twitter, banyak penonton yang dengan setia mengikuti sesi tanya jawab yang berlangsung sekitar 40 menit.