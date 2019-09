Live Beinsports 2 Link Live Streaming Fiorentina vs Juventus di Liga Italia, Ronaldo Kalah Hebat.

Link Live Streaming Beinsports 2 Fiorentina vs Juventus bisa diakses mulai Sabtu (14/9/2019) malam ini.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran langsung Bein Sports 2 dan live streaming Fiorentina vs Juventus di Liga Italia yang akan tersaji pada Sabtu (14/9/2019) malam ini.

Siaran langsung dan Live Streaming Fiorentina vs Juventus akan dimulai pada pukul 19.50 WIB.

Link Live Streaming Fiorentina vs Juventus di Liga Italia malam ini bisa diakses via tautan yang disediakan via beinsports.com dan vidio.com premier (berbayar).

Juventus akan menghadapi tuan rumah Fiorentina pada pekan ketiga Liga Italia Serie A, Sabtu (14/9/2019) di Stadion Artemio Franchi, Florence.

Sudah mengantungi 2 kemenangan dalam 2 laga pertama, Juventus pastinya berharap bisa melanjutkan tren meraih poin penuh di Liga Italia 2019-2020.

Sebelum bertemu Fiorentina, Juventus berhasil mengalahkan Parma dengan skor 1-0 dan Napoli 4-3.

Fiorentina sendiri ingin bangkit setelah selalu mengalami kekalahan dalam 2 pertandingan pertama musim ini.

Berturut-turut Fiorentina takluk 3-4 di tangan Napoli dan 1-2 dari Genoa.

Bintang veteran Franck Ribery dijagokan kali ini akan menjadi starter di Fiorentina.