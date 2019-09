Live Beinsports 2! Link Live Streaming Inter Milan vs Udinese di Liga Italia, Debut Alexis Sanchez

Link Live Streaming Beinsports 2 Inter Milan vs Udinese bisa diakses mulai Minggu (15/9/2019) dini hari.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran langsung Bein Sports 2 dan live streaming Inter Milan vs Udinese di Liga Italia yang akan tersaji pada Minggu (15/9/2019) dini hari.

Siaran langsung dan Live Streaming Inter Milan vs Udinese akan dimulai pada pukul 01.35 WIB.

Link Live Streaming Inter Milan vs Udinese di Liga Italia malam ini bisa diakses via tautan yang disediakan via beinsports.com dan vidio.com premier (berbayar).

Pelatih Antonio Conte mengisyaratkan bakal memasang duet eks penyerang Manchester United, Romelu Lukaku dan Alexis Sanchez.

Saat ini Alexis Sanchez sudah bergabung lebih cepat bersama Inter Milan jelang laga kontra Udinese pekan ini.

Pelatih Inter Milan, Antonio Conte tak menutup kemungkinan bakal memainkan Alexis Sanchez bersama Romelu Lukaku di lini depan saat berjumpa Udinese.

Sebab, saat ini penyerang Inter lainnya, Lautaro Martinez baru bergabung usai memperkuat timnas Argentina di jeda internasional.

Ada tiga penyerang yang siap untuk Inter Milan di laga kontra Udinese, yakni Romelu Lukaku, Alexis Sanchez, dan Matteo Politano.

Terkait dengan kemungkinan memainkan Alexis Sanchez di laga kontra Udinese, Antonio Conte akan melihat kesiapan eks pemain Udinese itu.