Sambangi Teman, Annisa Malah Bawakan Dua Lagu di Hard Rock Cafe Bali

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Salah seorang penyanyi di Banua yakni Annisa, tampil sekaligus ikut menghibur pengunjung Hard Rock Cafe di Bali kurang lebih dua pekan yang lalu.

Namun Annisa saat itu tampil bukan untuk mengisi job, melainkan hanya untuk sekadar ikut menyumbangkan suara.

Kepada banjarmasinpost.co.id, Annisa pun menerangkan bahwa dirinya ke Bali dalam rangka liburan.

Bahkan sampai saat ini masih berada di Bali.

Dan saat berlibur di Bali ini lah, dirinya pun jalan-jalan ke Hard Rock Cafe sekaligus menemui temannya yang merupakan penyanyi reguler di Hard Rock Cafe.

Baca: Driver Taksi Online Ini Bantu Orang Sekarat hingga Orang Mati, Ini Sosoknya

Baca: Cara Aurel Hermansyah Hadapi Haters Tuai Pujian, Balasan Putri Sambung Ashanty

Baca: Saling Beri Kode Luna Maya dan Faisal Nasimuddin, Mantan Reino Barack Tuliskan I Love You

Namun ternyata saat asyik menyaksikan temannya menyanyi, dirinya pun diminta untuk naik ke panggung dan menyumbangkan beberapa lagu.

"Jadi saya diminta menyanyi saat itu, dan teman saya mendampingi saya di panggung," kata Annisa.

Annisa membawakan sekitar dua lagu saat itu yakni Bring Me To Life dari Evanescence dan juga Shape Of You dari ed Shareen.

Kemudian Annisa mengunggah videonya saat tampil di Hard Rock Cafe ini melalui instagram pribadinya yakni @annisaa_chaa.

Annisa mengaku senang bisa ikut menyumbangkan lagu di Hard Rock Cafe saat itu.

"Sebenarnya hanya liburan ke Bali, tapi ya senang juga bisa ikut menyumbang beberapa lagu serta menghibur pengunjung yang datang saat itu," pungkasnya.

(banjarmasinpost.co.id/Frans Rumbon)