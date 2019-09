Skor 2-1! Hasil Liverpool vs Newcastle Liga Inggris Hari ini Sadio Mane Cetak 2 Gol di Babak Pertama

Skor Liverpool vs Newcastle di Babak Pertama, Sadio Mane Cetak Dua Gol

BANJARMASINPOST.CO.ID - Hasil Liverpool vs Newcastle United di lanjutan Liga Inggris Pekan 5 di babak pertama adalah 2-1.

Skor 2-1 Liverpool vs Newcastle United yang tidak disiarkan langsung TVRI dari Stadion Anfield, Sabtu (14/9/2019) dicetak oleh Jetro Willems (7') dan Sadio Mane (28',40').

Link Live streaming Liverpool vs Newcastle United di Liga Inggris 2019 hanya dapat diakses via Mola Polytron streaming, melalui website Mola.tv atau Mola Parabola, namun tidak bisa via Siaran Langsung TVRI.

Sebagai tuan rumah, tim asuhan Juergen Klopp lebih menguasai jalannya laga dengan penguasaan bola mencapai 81 persen.

Selain itu, The Reds juga unggul soal tembakan dengan 10 kali (3 on target), berbanding 2(1) milik Newcastle.

Sejak laga dimulai, Liverpool yang dikenal dengan penguasaan bola mereka langsung menguasai jalannya laga.

Akan tetapi, justru Newcastle yang unggul lebih dulu lewat tendangan Jetro Willems pada menit ketujuh memanfaatkan umpan Christian Atsu.

Ini merupakan gol pertama Willems untuk Newcastle yang musim ini dipinjam dari klub Liga Jerman, Eintracht Frankfurt.

Bagi bek kiri ini, gol tersebut adalah gol perdananya dalam 2,5 tahun di semua ajang yang ia ikuti.