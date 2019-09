Jemaah Haji Pamungkas Keloter 19 Tiba Malam Ini, Disambut Gubernur Kalsel dan Jumlahnya Berkurang 8

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Jemaah Haji Asal Banjarmasin di Keloter 19, menjadi keloter pamungkas dari rombongan haji Embarkasi Banjarmasin di Banjarbaru, Minggu (15/9/2019).

Rencananya rombongan ini langsung disambut oleh Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor yang akan menerima kedatangan keloter 19 ini.

Sudah pasti malam ini juga ada Kepala Kanwil Kemenag Kalsel, H. Noor Fahmi dan tim haji serta tim haji keloter 19.

Kasi Haji Kota Banjarmasin, yang kebetulan tergabung di Tim Petugas Haji Daerah (TPHD) Banjarmasin, Burhan Noor melaporkan, bahwa di Keloter 19 ini sudah take Off dari Bandara AMMA Madinah tgl 15 September jam 01.40 Waktu Arab Saudi (WAS).

Sedangkan Estimasi tiba di Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin, Minggu (15/9/2019) pukul 20.05 WITA.

Baca: Jarak Pandang di Syamsudin Noor Hanya 200 Meter, Sejumlah Maskapai Tunda Penerbangan

Baca: Penumpang Terlempar dari Kabin Mobil dan Tergeletak di Jalan saat Kecelakaan Tol Jagorawi

Baca: BERLANGSUNG! Live Streaming Persija vs PSIS Liga 1 2019, Link Indosiar Vidio.com, Ini Susunan Pemain

"Dilaporkan dari data awal keberangkatan di Keloter 19 ini sebanyak 302 orang, namun untuk pulang berkurang 294 orang," kata Burhan Noor.

Dijelaskannya berkurangnya jumlah jemaah haji di Keloter 19 ini dikarenakan ada satu yang meninggal dunia di arab Saudi, dan ada sebanyak tujuh orang yang Tanazul alias pindah keloter.

Diketahui, dalam Keloter 19 ini jemaah haji yang beresiko tinggi ada sebanyak 212 orang dengan rincian Laki-laki 75 Orang, dan Perempuan sebanyak 137 Orang.

Adapun Jemaah Lansia, sebanyak 101 orang dengan rincian laki-laki sebanyak 41 Orang, dan Perempuan sebanyak 60 Orang.

(banjarmasinpost.co.id /lis)