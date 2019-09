LIVE beIn Sports 2! Link Live Streaming Hellas Verona vs AC Milan di Liga Italia, Cek Cara Nonton

Link Live Streaming Bein sports 2 Hellas Verona vs AC Milan bisa diakses mulai Senin (16/9/2019) dini hari ini.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran langsung Bein Sports 2 dan live streaming Hellas Verona vs AC Milan di Liga Italia yang akan tersaji pada Senin (16/9/2019) dini hari ini.

Siaran langsung dan Live Streaming Hellas Verona vs AC Milan akan dimulai pada pukul 01.35 WIB. Link Live Streaming Hellas Verona vs AC Milan di Liga Italia malam ini bisa diakses via tautan yang disediakan via beinsports.com dan vidio.com premier (berbayar).

AC Milan punya tabu yang belum terpatahkan selama 3 tahun. Setan Merah tak pernah menang dalam laga Liga Italia Serie A yang digelar tepat setelah jeda internasional.

Pada pekan ke-3 Liga Italia, Minggu (15/9/2019) atau Senin dini hari WIB, AC Milan akan menghadapi Hellas Verona di kandang lawan.

Pertandingan itu digelar tepat setelah jeda internasional selama paruh pertama bulan ini.

Saat jeda internasional itu, banyak pemain klub, termasuk dari AC Milan, membela tim nasional mereka.

AC Milan punya masalah terkait pertandingan seperti menghadapi Verona nanti.

Seperti dikutip dari La Gazzetta melalui Bolasport.com, AC Milan punya tabu, yaitu tak pernah menang dalam pertandingan Liga Italia yang digelar setelah jeda internasional.

Tidak main-main, tabu itu sudah berumur 3 tahun.