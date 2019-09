Jadwal Siaran Langsung SCTV Liga Champion : Inter Milan vs Slavia Praha & PSG vs Real Madrid

Pertandingan Liga Champions Inter Milan vs Slavia Praha, Dortmund vs Barcelona dan PSG vs Real Madrid dapat ditonton di SCTV, Vidio.com premier dan KVisionTV.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung SCTV Liga Champion musim 2019/2020 akan disajikan. Laga juga disiarkan secara live streaming vidio.com akan dimulai Selasa (17/9/2019) malam.

Laga pembuka di Liga Champion yang disiarkan langsung (live) di SCTV dan K-Vision TV akan menyajikan Inter Milan vs Slavia Praha, diikuti laga Dortmund vs Barcelona dan PSG vs Real Madrid.

Link Live streaming Liga Champions dapat diakses di situs penyedia live streaming, di antaranya vidio.com premier.

Liga Champions akan dibuka dengan pertandingan Inter Milan vs Slavia Praha pada Selasa (17/9/2019).

Sedangkan esok harinya pada Rabu (18/9/2019) akan mempertemukan laga Dortmund vs Barcelona dan Olympiacos vs Tottenham.

Big match bakal tersaji pada Kamis (19/9/2019) antara PSG vs Real Madrid.

Jelang laga kedua tim, Pelatih Real Madrid, Zinedine Zidane, menunjukkan optimisme kepada timnya yang akan kembali mengarungi Liga Champions musim 2019-2020.

Real Madrid memang mengalami memori buruk di Liga Champions pada musim lalu.

Setelah menjuarai ajang tersebut selama tiga musim beruntun, Real Madrid musim lalu tersingkir pada babak 16 besar oleh Ajax Amsterdam.

Kegagalan tersebut membuat Real Madrid mengutus Zinedine Zidane kembali setelah sempat mundur dari kursi kepelatihan.