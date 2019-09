LINK Live Streaming RCTI Mola TV! Jadwal Timnas U-16 Indonesia vs Filipina Kualifikasi Piala Asia

Siaran langsung Timnas U-16 Filipina vs Indonesia dalam kualifikasi Piala Asia U-16 2020 dapat ditonton di RCTI juga via live streaming Mola TV

BANJARMASINPOST.CO.ID - Live Streaming RCTI dan Mola TV laga Timnas U-16 Indonesia Vs Filipina dalam kualifikasi Piala Asia U-16 2020 dijadwalkan dapat diakses pada Senin (16/9/2019) pukul 19.00 Wib.

Live streaming Timnas Filipina vs Indonesia U-16 di Kualifikasi Piala Dunia 2022 dapat diakses via Mola Polytron Matrix atau Mola Polytron streaming, serta melalui website Mola.tv (gratis). Juga bisa via live streaming RCTI (metube.id).

Timnas Indonesia dijadwalkan tampil di Kualifikasi Piala Asia U-16 2020 di Stadion Madya, Jakarta.

Sejatinya gelaran tersebut telah dimulai pada Sabtu (14/9/2019), akan tetapi timnas U-16 Indonesia belum bermain.

Partai pertama mempertemukan Brunei Darussalam vs China dan Kepulauan Mariana Utara vs Filipina.

Dilansir dari bolasport.com, dari dua laga tersebut tercipta 14 gol, China dan Filipina sama-sama menang dengan skor 7-0 atas lawan-lawannya.

Walhasil, kedua kesebelasan tersebut kini memuncaki klasemen sementara Grup G Kualifikasi Piala Asia U-16 2020 dengan poin 3 dan selisih gol +7.

Indonesia yang menjadi tuan rumah fase kualifikasi ini akan berhadapan dengan Filipina pada laga pertama.

Filipina bukan lawan asing bagi timnas U-16 Indonesia karena kedua tim pernah bertemu di Piala AFF U-16 pada Agustus lalu.