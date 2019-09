LIVE RCTI! Live Streaming Timnas U-16 Filipina vs Indonesia, Cek Juga Link Mola TV & Metube.id

Saksikan live streaming Mola TV Timnas U-16 Indonesia Vs Filipina melalui siaran langsung RCTI & Mola TV dalam kualifikasi Piala Asia U-16 2020

BANJARMASINPOST.CO.ID - Link Live Streaming RCTI (Metube.id) dan Mola TV Timnas U-16 Filipina vs Indonesia di kualifikasi Piala Asia U-16 2020 dijadwalkan dapat diakses pada Senin (16/9/2019) pukul 19.00 WIB.

Timnas U-16 Filipina vs Indonesia di kualifikasi Piala Asia U-16 2020 disiarkan langsung RCTI. Live streaming Timnas Filipina vs Indonesia U-16 dapat diakses via Mola Polytron Matrix atau Mola Polytron streaming, serta melalui website Mola.tv (gratis).

Timnas U-16 Indonesia akan melawan Filipina pada laga perdana Grup G Kualifikasi Piala Asia U-16 2020.

Grup G diisi oleh Indonesia, Filipina, Korea Utara, China, dan Kepulauan Mariana Utara.

Indonesia bertindak sebagai tuan rumah Grup G Kualifikasi Piala Asia U-16 2020.

Timnas U-16 Indonesia akan melawan Filipina pada di Stadion Madya, Senayan, Jakarta, Senin (16/9/2019).

Jelan melawan Filipina, pelatih timnas U-16 Indonesia, Bima Sakti memberikan tanggapannya.

"Secara umum kami sudah siap untuk pertandingan kualifikasi ini. Pemain sudah punya banyak pengalaman, selama AFF kemarin dan beberapa kali uji coba di Myanmar dan Qatar,” kata Bima dalam sesi jumpa pers sebelum laga, Jumat (13/9), dikutip BolaSport.com dari laman resmi PSSI.

Menurut Bima dari beberapa laga uji coba, skuat timnas U-16 Indonesia bisa mendapatkan pengalaman dan pembelajaran.