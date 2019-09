New Calya Remsi Meluncur ke Pasaran, Harganya Ada Kenaikan Rp 1 Juta - Rp 2 Juta

Vice President PT TAM Henry Tanoto, Deputy Chief Engineer Toyota Motor Corporation (TMC), Masanobu Ito dan President Director PT TAM Hiroyuki Fukui saat memperkenalkan All New Calya di GIIAS 2016.

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - PT Toyota Astra Motor (TAM) secara resmi meluncurkan Toyota New Calya ke pasar mulai hari ini, Senin (16/9/2019). Ada tambahan fitur baru, harga New Calya juga ada kenaikan.

Dilansir dari Tribunnews.com, PT Toyota Astra Motor (TAM) memperkenalkan tampilan segar dari New Calya di Kembang Goela Restaurant, Sudirman, Jakarta Selatan.

Mendapat beberapa penyegaran dibeberapa bagian seperti fitur New LED Headlamp pada bagian eksterior dan fitur New Touchscreen Head Unit pada bagian interior membuat bandrol New Calya mengalami kenaikan dari tipe sebelumnya.

New Calya (TRIBUNNEWS.COM/LITA)

Kenaikan sendiri berkisar antara Rp 1 juta - Rp 2 juta untuk masing-masing tipe.

Terdapat empat varian yakni Calya E non ABS Rp 137.463.000, E MT Rp 140.263.000, G MT Rp 146.400.000 dan G AT Rp 158.400.000.

"Kenaikan saya kira masih bisa diterima konsumen ya, karena ada beberapa fitur baru juga. Kami berharap New Calya mendapat respon positif dari konsumen," tutur Marketing Director PT TAM, Anton Jimmi Suwandy saat peluncuran New Calya di Kembang Goela Restaurant, Sudirman, Jakarta Selatan pada Senin (16/9/2019).

Kemudian New Calya juga tersedia dalam beberapa varian warna, diantaranya white, silver metallic, grey metallic, black, red, orange metallic dan bronze mica metallic.

(Penulis: Lita febriani/Tribunnews.com)

