Sambut Jemaah Haji Kalsel Kloter 19, Paman Birin Doakan Haji Kalsel Semua Mabrur.

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Kedatangan jemaah haji Debarkasi Banjarmasin Kloter 19 di Kalimantan Selatan disambut langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan H Sahbirin Noor di VIP Room Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin, Banjarbaru, Senin (15/9/2019) malam

Sebanyak 294 jemaah haji yang berasal dari 11 Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan yakni Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Balangan, dan Kabupaten Tanah Bumbu telah tiba di Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin di Banjarbaru pada Minggu malam kemarin (15/9/2019).

Sebelumnya para jamaah haji kloter 19 ini sudah take Off dari Bandara AMMA Madinah pada tanggal 15 September jam 01.40 Waktu Arab Saudi (WAS).

Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan H Burhan Noor mengatakan data awal keberangkatan di kloter 19 tersebut adalah sebanyak 302 orang, namun untuk kepulangannya berkurang menjadi 294 orang.

Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor meyambut kedatangan Jemaah haji Keloter 19 asal Kalsel di Bandara Syamsudin Noor, Senin (15/9/2019) malam. (banjarmasinpost.co.id/aya sugianto)

"Berkurangnya jumlah jemaah haji di kloter 19 ini dikarenakan ada satu orang yang meninggal dunia di Arab Saudi dan ada 7 orang yang pindah kloter", sampai H Burhan.

Diketahui, dalam Kloter 19 ini jemaah haji yang beresiko tinggi ada sebanyak 212 orang dengan rincian Laki-laki sebanyak 75 Orang dan Perempuan sebanyak 137 orang.

Adapun Jemaah Lansia sebanyak 101 orang dengan rincian, laki-laki sebanyak 41 orang dan perempuan sebanyak 60 orang.

Gubernur Kalimantan Selatan H Sahbirin Noor mengucapkan rasa syukur atas kembalinya Jemaah haji di Kalimantan Selatan.

Paman Birin, sapaan akrab Gubernur Kalimantan Selatan, juga mengajak mereka mendo'akan Kalimantan Selatan agar senantiasa aman, damai, tenteram dan masyarakatnya rukun sejahtera.

Ia juga menyampaikan harapannya agar pelayanan ibadah haji dapat terus ditingkatkan demi kenyamanan para Jamaah yang melaksanakan ibadah Haji.

Paman Birin menyebutkan, meningkatnya kualitas pelayanan haji akan turut menambah kekhusyukan para Jemaah haji saat beribadah.

"Layanan yang terus mengalami peningkatan, mudah-mudahan bisa menambah kekhusyuknya pelaksanaan ibadah haji menuju kemabruran," jelas Paman Birin dalam sambutannya. (aol /*)