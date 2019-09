BANJARMASINPOST.CO.ID - Anak Sophia Latjuba Panggil Papa ke Gading Marten, Eks Gisella Anastasia Balas Ini

Kedekatan antara mantan suami Gisella Anastasia, Gading Marten dengan Sophia Latjuba mencuat kembali.

Hal ini lantaran mantan suami Gisella Anastasia, Gading Marten hadir di acara ultah anak Sophia Latjuba.

Sophia Latjuba yang diisukan dekat dengan Gading Marten itu kembali membuat penggemar mereka ramai membahas keduanya.

Dipantau TribunJatim.com, Sophia Latjuba meninggalkan sebuah komentar di kolom postingan Gading Marten.

Postingan tersebut adalah foto Gading Marten dan Sophia Latjuba di acara yang sama dengan rekan-rekan mereka.

Gading Marten dan Sophia Latjuba berada di sebuah restoran dengan rekan-rekannnya.

Mereka tak hanya berdua, melainkan dengan 10 orang lainnya.

Dalam caption, terpantau Gading Marten dan Sophia Latjuba tengah menghadiri acara ulang tahun satu dari rekan mereka.

"HBD @manuellaazizaa all the best dear :)

.

Om om tim balkon," tulis Gading Marten dikutip TribunJatim.com dari IG-nya @gadiiing, Senin (16/9/2019).