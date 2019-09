BERLANGSUNG! Live Streaming China Open 2019, Marcus/Kevin & Jonatan Christie Main, Belum Live TVRI

Live Streaming China Open 2019 via Usee TV Sport 2, Marcus/Kevin vs Takuro Hoki/Yugo Kobayashi, Jonatan Christie vs Shesar Hiren Rhustavito sedang berlangsung.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Live Streaming China Open 2019 Marcus/Kevin & Jojo sedang berlangsung, namun belum siaran langsung TVRI.

China Open 2019 baru akan disiarkan langsung pada Rabu (17/9/2019).

Live streaming China Open 2019 bisa disaksikan lewat live streaming Usee TV Sport 2 maupun via Indihome (berbayar).

Baca: Live Streaming SCTV! Prediksi Skor Borussia Dortmund vs Barcelona di Liga Champions, Messi Absen?

Baca: LINK Live Streaming Napoli vs Liverpool Liga Champion Malam Ini di TV Online, Tak Live SCTV

Baca: Live Streaming SCTV - Head to Head & Prediksi Skor Inter Milan vs Slavia Praha di Liga Champions

Pada turnamen BWF World Tour Super 1000 tersebut, pasangan ganda putra Indonesia nomor satu dunia, Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo, akan menghadapi lawan tangguh yakni Takuro Hoki/Yugo Kobayashi (Jepang) yang merupakan runner-up pada Kejuaraan Dunia 2019.

Dari sembilan pertemuan sebelumnya, Marcus/Kevin selalu menang atas Hoki/Kobayashi. Namun, Marcus/Kevin harus selalu waspada dengan Hoki/Kobayashi yang kini performanya sedang menanjak.

Jika menang, Marcus/Kevin berpeluang kembali bertemu dengan penakluknya pada Kejuaraan Dunia 2019, Choi Sol-gyu/Seo Seung-jae (Korea Selatan).

Berikut jadwal lengkap pertandingan China Open 2019, Selasa (17/9/2019).

XD - Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari vs Tan Kian Meng/Lai Pei Jing (MAS)

MD - Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo (1) vs Takuro Hoki/Yugo Kobayashi (JPN)