BERLANGSUNG! Live Streaming TV One Blitar Bandung United vs PSMS di Liga 2 2019, Ini Susunan Pemain

Live Streaming Pertandingan Bandung United vs PSMS Medan Liga 2 2019, Siaran Langsung TV One

Link live streaming TVOne Blitar Bandung United vs PSMS Medan di lanjutan Liga 2 2019, Siaran Langsung TV One mulai pukul 15.30 wib.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sedang berlangsung! Live Streaming Bandung United vs PSMS Medan yang akan siaran langsung TVOne.

Live streaming TV One Blitar Bandung United vs PSMS Medan dalam Liga 2 2019 juga dapat diakses di website TV One, seperti yang Banjarmasinpost.co.id kutip dari instagram TVOne.

Pertandingan yang Siaran Langsung TV One dan Live Streaming Blitar Bandung United vs PSMS Medan digelar di Stadion Siliwangi Bandung pada Selasa (17/9/2019) mulai pukul 15.30 Wib.

Dalam laga kandang kali ini, Persib B (Bandung United) tidak diperkuat salah satu pemain pilarnya, Fafa Muhammad Zuhud.

Fafa Muhamaad Zuhud dipastikan absen pada pertandingan kali ini karena akumulasi kartu kuning.

Dikubu tim tamu, PSMS Medan juga tidak bisa memainkan Legimin Raharjo karena hal yang serupa.

Kehilangan Legimin Raharjo sebagai kapten tim tentu sedikit banyak tentu mempengaruhi kondisi tim.

Ditambah Ayam Kinantan (PSM Medan) mengusung misi raihan tiga poin untuk naik ke papan atas klasemen.

Coach Jafri Sastra (PSMS Medan) membantah kondisi timnya pincang terkait absennya kapten tim mereka.