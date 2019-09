Head to Head, Prediksi & Live Streaming Timnas U-16 Indonesia vs Mariana di Kualifikasi Piala Asia

Live Streaming Timnas U-16 Indonesia vs Mariana Utara di Kualifikasi Piala Asia U-16 2020

Head to Head, Prediksi & Live Streaming Timnas U-16 Indonesia vs Mariana Utara di Kualifikasi Piala Asia U-16 2020, Rabu 18 September 2019.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming Timnas U-16 Indonesia vs Mariana Utara yang merupakan laga kedua di Kualifikasi Piala Asia U-16 2020.

Laga Timnas Indonesia U-16 vs Kepulauan Mariana Utara di Kualifikasi Piala Asia U-16 2020, akan tayang via live Streaming dan siaran Langsung RCTI mulai pukul 18.15 WIB. Sebelumnya cek dulu head to head dan prediksi skor.

Pertandingan Kualifikasi Piala Asia 2020 antara Timnas Indonesia U-16 vs Kepulauan Mariana Utara, bakal dilangsungkan di Stadion Madya Senayan, Jakarta dan tayang via Live Streaming RCTI.

Selain itu, laga Timnas U-16 Indonesia vs Kepulauan Mariana Utara Kualifikasi Piala Asia 2020 juga bisa diikuti di sini!

Seperti dilansir dari berbagai sumber pada Selasa 17 September 2019, timnas U-16 Indonesia sebelumnya sanggup menang meyakinkan atas Filipina di pertandingan pertamanya.

Timnas U-16 Indonesia sukses mencukur Filipina dengan skor 4-0 lewat gol Ahmad Athallah (37'), Marselino Ferdinan (46'), Alfin Lestaluhu (52'), dan Wahyu Agong (78').

Jika secara keseluruhan, Timnas U-16 Indonesia akan menghadapi Kepulauan Mariana Utara, Brunei Darussalam, serta China yang tergabung dalam Grup G.

Sebanyak 47 negara yang terbagi dalam 11 grup serta dua zona, timur dan barat memperebutkan tiket untuk berlaga dalam Piala Asia U-16 2020.

Dalam dua zona tersebut, 25 negara tergabung di zona baran dan sisanya berada di zona timur.