Luncurkan Aplikasi Sistem Informasi Pernikahan, ini Harapan Bupati HSS

BANJARAMASINPOST.CO.ID, KANDANGAN - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKBP3A) Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), menghadirkan aplikasi baru.

Diberi nama SISKA, apliksi tersebut singkatan dari Sistem Informasi Pernikahan.

Pembuatan aplikasi, bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten HSS.

Aplikasi dikenalkan kepada jajaran Pemerintahan HSS, Selasa (17/9/2019), usai upacara Hari Kesadaran Nasional (HKN), di halaman kantor Bupati HSS.

Penyerahan SK kenaikan pangkat oleh Bupati HSS H Achmad Fikry, kepada Kepala Dinas Kominfo Hendro Martono. (Protokol dan Kehumasan Pemkab HSS)

Peluncurannya di kalangan pemerintahan itu juga disaksikan Bupati HSS H Achmad Fikry, didampingi Wakil Bupati, Syamsuri Arsyad,Sekretaris Daerah H Muhammad Noor.

Usai dikenalkan, dilakukan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Aplikasi SISKA dari Dinas Kominfo kepada Dinas PPKBP3A HSS.

Aplikasi Siska secara gamblang memberikan informasi by name by address pasangan yang melakukan pernikahan secara resmi dan terdaftar pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.