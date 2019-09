Berbaju Seksi, Ayu Ting Ting Rangkul Cowok, Tangan si Pria ke Area Tubuh Teman Ivan Gunawan Disorot

BANJARMASINPOST.CO.ID - Tampil seksi, Ayu Ting Ting pamer foto bareng cowok. Tangan sang pria ke bagian tubuh Ivan Gunawan itu jadi sorotan.

Sudah menjadi risiko seorang artis bila penampilannya dalam berpakaian menjadi sorotan publik, termasuk Ayu Ting Ting.

Alih-alih dipuji, penampilan Ayu Ting Ting yang merupakan sahabat Ivan Gunawan justru sering kali mendapat cibiran dari warganet.

Seperti yang baru-baru ini diunggah, mantan istri Enji Baskoro ini membagikan foto dirinya tengah merangkul bahu seorang pria di sebuah kapal.

Dalam foto tersebut, Ayu tampak mengenakan yukensi lengkap dengan sebuah kacamata di atas kepala.

Penampilan Ayu pun kian seksi dengan celana pendek jeans yang memperlihatkan paha mulusnya.

Bersama dengan foto tersebut, Ayu menuliskan caption, “With the one and only om letoy @ibas9290 kakakkakakaka luv you,”.

Seperti unggahannya yang lain, foto yang dibagikan Ayu Ting Ting ini kembali dipenuhi komentar pedas warganet.

“Semakin hari semakin membuka aurat mbak,” tulis akun @nanieee13.

“Hmmmm bajunya.. lama" bs berani pake daleman doank ini mah. Pdhl banyak baju yg elegan anggun di pake eh mlh pilih yg kebuka bgtu. Aurat mb,” tulis akun @kentywitantry93.

Tak hanya itu, ada pula warganet yang justru dibuat salah fokus melihat tangan pria tersebut berada di dekat pinggul Ayu Ting Ting.