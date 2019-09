Hubungan Barbie Kumalasari & Galih Ginanjar Berakhir? Seteru Nikita Mirzani Sebut Galih Mantan Suami

BANJARMASINPOST.CO.ID - Hubungan Barbie Kumalasari dan Galih Ginanjar telah berakhir? Seteru Nikita Mirzani sebut Galih mantan suami. Melaney Ricardo pun kaget.

Memang, artis Barbie Kumalasari membuat Melaney Ricardo kaget saat menjawab pertanyaan soal Galih Ginanjar.

Penyebabnya, Barbie Kumalasari salah ucap saat berbicara dalam Bahasa Inggris terkait suaminya, Galih Ginanjar.

Ia menyebut Galih Ginanjar sebagai mantan suami, bukan suami.

Hal itu pun membuat Melaney Ricardo terkejut bukan main.

Dilansir TribunnewsBogor.com dari Youtube Call me Mel Rabu (18/9/2019), Barbie Kumalasari diundang ke acara yang dipandu oleh Melaney Ricardo dan rekannya Ichsan.

Pada acara tersebut, Melaney Ricardo mempunyai games untuk Barbie Kumalasari.

"Barbie sorry, I can't speak Bahasa with you, because I know that you're from Nevada, yes?, (Barbie maaf saya tidak bisa bicara Bahasa dengan kamu, karena kamu dari Nevada ya?)," kata Melaney Ricardo sebelum memulai games tersebut.

"Oh yes, off course," jawab Barbie Kumalasari.

Kemudian tampak Ichsan melemparkan candaan lain kepada Barbie Kumalasari.