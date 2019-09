LIVE Streaming RCTI & Mola TV! Jadwal Timnas U-16 Indonesia vs Mariana Utara Kualifikasi Piala Asia

Saksikan live streaming Timnas U-16 Indonesia Vs Mariana Utara di siaran langsung RCTI & Mola TV dalam kualifikasi Piala Asia U-16 2020

BANJARMASINPOST.CO.ID - Link Live Streaming Mola TV dan RCTI Timnas U-16 Indonesia Vs Mariana Utara di kualifikasi Piala Asia U-16 2020 dijadwalkan dapat diakses pada Rabu (18/9/2019).

Timnas U-16 Indonesia Vs Mariana Utara di kualifikasi Piala Asia U-16 2020 disiarkan langsung dan live streaming RCTI. Live streaming Timnas Indonesia Vs Mariana Utara dapat diakses via Mola Polytron Matrix atau Mola Polytron streaming, serta melalui website Mola.tv (gratis).

Link Live streaming Timnas U-16 Indonesia Vs Mariana Utara juga dapat diakses di Metube.id mulai pukul 18.30 Wib.

Timnas U-16 Indonesia akan menghadapi timnas U-16 Kepulauan Mariana Utara pada laga kedua Grup G Kualifikasi Piala Asia U-16 2020.

Timnas U-16 Indonesia bersua Kepulauan Mariana Utara di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat.

pelatih timnas U-16 Indonesia, Bima Sakti mengatakan akan melakukan rotasi pemain.

Rotasi pemain tersebut dilakukan agar para pemain timnas U-16 Indonesia tidak terlalu kelelahan.

Terlebih, jarak pertandingan sangat mepet, dimana setiap tim selalu menggelar laga dua hari sekali.

Bima Sakti mengatakan tidak semua pemain dirotasi untuk melawan Kepulauan Mariana Utara.