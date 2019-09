Masih Rangkaian Menyambut HUT Kota Banjarmasin, Hotel Rodhita Berikan Promo Menarik ini

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Memperingati Hari Jadi Kota Banjarmasin, Hotel Rodhita Banjarmasin memberikan promo menarik berupa paket kamar tipe Superior.

"Hanya dengan harga Rp. 385.000 nett/RN sudah bisa mendapatkan tipe Kamar Superior dengan fasilitas yang disediakan berupa Breakfast untuk dua orang," kata Efi Naysila, Assistant Sales Manager Hotel Rodhita Banjarmasin, Rabu (18/9/2019).

Menurut dia, promo tersebut berlaku sampai akhir September 2019.

Menariknya lagi, jelas Efi, Hotel Roditha Banjarmasin baru saja merilis meeting room Baru yang di beri nama Diamond Room yang berada di lantai dasar Hotel Roditha Banjarmasin.

"Sekarang meeting room di Hotel Roditha Banjarmasin bertambah satu yang awalnya mempunyai empat menjadi lima meeting room," tegasnya.

Selain itu, lanjut dia, Hotel Roditha Banjarmasin juga menawarkan Promo yang tidak kalah menarik nya yaitu promo Food & Beverage.

Ada berbagai macam Food & Beverage yang ditawarkan dalam promo ini yaitu Spicy Ribs seharga Rp 75.000 nett, Lamb Curry Rp 65.000, Choco Blend Fantastic Rp 30.000.

"Ada satu lagi Food yang lagi viral yaitu “Piscok ala Roditha” 25.000. Dengan harga terjangkau, sudah bisa menikmati Food & Beverage Di Hotel Roditha Banjarmasin," katanya.

Jangan sampai lewatkan promo ini, karna promo yang ditawarkan hanya sampai akhir September.

Bagi yang ingin Reservasi Kamar di Hotel Roditha Banjarmasin bisa langsung Hubungi Marketing di nomor 0812.513.8079.

Hotel Roditha Banjarmasin Siap Melayani anda sesuai dengan Motto “ Stay With Us Fell More Than At Home”

Hotel Roditha Banjarmasin merupakan salah satu hotel berbintang 3 yang berlokasi sangat strategis di tengah- tengah kota Banjarmasin, tepatnya berada di Jalan Pangeran Antasari Pasar Pagi No.41 Banjarmasin.