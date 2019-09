Swiss-Belhotel Borneo Banjarmasin Mengajak Tamu Mengenal Kain Sasirangan, Begini Caranya

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Di tengah banyaknya paket yang di tawarkan Swiss-Belhotel Borneo Banjarmasin, ada paket promo kamar yang paling menarik yakni Sasirangan package.

"Paket kamar ini sangat digemari para tamu dari luar kota dan mancanegara. Paket ini menawarkan harga Rp 850.000/night untuk kamar Deluxe dan Rp 1.400.000/night untuk kamar Executive dengan benefit yang sama," kata Aditya, Public Relations Swiss-Belhotel Borneo Banjarmasin, Rabu (18/9/2019).

Menurut dia, untuk kedua kamarnya yaitu free Sasirangan, perjalanan ke pasar terapung Lok Baintan, free laundry dua pcs dan breakfast .

"Swiss-Belhotel Borneo Banjarmasin pada paket ini tidak hanya memberikan benefit yang berguna bagi tamunya, namun juga ingin mengajak para tamu untuk mengenal kain tradisional khas banjarmasin yang sangat Indah dan juga supaya mengingat dan meningkatkan rasa cintanya kepada kain tradisional khas Banjarmasin, sasirangan," ucapnya.

Selain itu, lanjut Aditya untuk tamu hotel yang menginap, Swiss-Belhotel Borneo Banjarmasin juga menyediakan paket breakfast All You Can Eat dengan harga IDR.150.000 nett/pax.

"Itu sudah termasuk free trip ke floating market untuk para wisatawan local dan mancanegara," tegasnya.

Untuk Informasi lebih lanjut, silakan hubungi Aditya Public Relations, Swiss-Belhotel Borneo Banjarmasin, 08125550255. Alamat jalan Pangeran Antasari No. 86A Banjarmasin. (banjarmasin post.co.id/syaiful anwar)