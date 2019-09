Tak Live SCTV! Cara Live Streaming Atletico Madrid vs Juventus di Liga Champions via Vidio.com

Live Streaming Atletico Madrid vs Juventus di Liga Champions, Tak Siaran Langsung SCTV

Live Streaming Atletico Madrid vs Juventus di Liga Champions dapat diakses di Vidio.com premier platinum.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Live Streaming Atletico Madrid vs Juventus di Liga Champions tersaji dini hari ini via Live Streaming TV Online Vidio.com, namun tidak siaran langsung SCTV.

Live Streaming TV One via Live Streaming TV Online Vidio.com premier menyajikan siaran langsung Atletico Madrid vs Juventus di Liga Champions, Kamis (19/9/2019) pukul 02.00 WIB.

Link Live streaming Atletico Madrid vs Juventus di Liga Champions hanya dapat diakses via Vidio.com premier platinum (berbayar).

Baca: LIVE SCTV! Link Live Streaming Olympiacos vs Tottenham di Liga Champions Malam Ini, Cek Cara Nonton

Baca: Live Streaming SCTV - Head to Head & Prediksi Skor PSG vs Real Madrid di Liga Champions Malam ini

Jelang laga tersebut, pelatih Atletico Madrid, Diego Simeone, ekstra waspada menghadapi ancaman Cristiano Ronaldo saat jumpa Juventus dalam laga perdana fase grup Liga Champions 2019-2020.

Diakui Diego Simeone, Cristiano Ronaldo adalah ancaman terbesar buat timnya.

Dia bahkan menganggap CR7 ganas bak binatang buas.

"Sulit untuk mempersiapkan diri menghadapi pemain seperti Ronaldo. Dia adalah hewan pencetak gol dengan catatan luar biasa," ucap Simeone seperti dikutip BolaSport.com dari AS.

“Ronaldo memiliki keunggulan dalam permainan udara dan tembakan panjang. Kami harus siap menang maupun kalah melawan dia. Yang jelas, dia adalah binatang di depan gawang," tutur eks gelandang Inter Milan itu.

Ronaldo memang punya catatan impresif kala bertemu Atletico asuhan Simeone.