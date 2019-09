Ada Cara Lebih Canggih Jual Beli Emas, Kini Hadir Investasi Emas Masduit, Dijamin Lebih Simpel

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - PT Aurum Digital Internusa, anak usaha PT Hartadinata Abadi Tbk, sebuah perusahaan yang bergerak di jual beli emas resmi meluncurkan platform digital jual beli emas, Masduit, di Jakarta, Kamis (19/9/2019).

CEO PT Aurum Digital Internusa Bony Hudi mengatakan, latar belakang meluncurkan platform digital Masduit karena saat ini eranya digital yang memang memudahkan masyarakat dalam aktivitasnya. Pun infrastruktur digital telah tersedia.

"Selain itu kenapa pilih emas? Karena kita lihat pandangannya ada dua, dari sisi industri dan sisi konsumen. Kalau dari sisi industri kita lihat 5 tahun belakangan merangkak naik. Sedangkan kalau dari sisi konsumen emas paling gampang dipilih," kata Bony di Jakarta, Kamis (19/9/2019).

Bony menjelaskan, aplikasi ini bisa mencetak pecahan emas mulai dari 0,1 gram bila pengguna menginginkan. Hal ini kata dia, untuk memudahkan masyarakat khususnya generasi milenial dan ibu rumah tangga berinvestasi emas.

"Karena kita sadar pola masyarakat Indonesia terutama milenial adalah konsumsi. Yang menggerakkan ekonomi Indonesia saat ini adalah konsumsi. Jadi sebenarnya ini lebih mengubah pola masyarakat untuk lebih produktif. Jadi kita ingin nabung dulu baru kemudian buat usaha baru atau kebutuhan lainnya," jelas Bony.

Selain membeli dan menjual emas, aplikasi ini juga memungkinkan penggunanya untuk mencetak atau mentransfer emas.

Bony yakin dengan fitur-fitur ini, aplikasi besutannya bisa bersaing di pasar. Apalagi induk usahanya merupakan hilir dari industri manufaktur emas yang telah memiliki akses langsung ke pemasoknya.

Dari sisi keamanan dan hukum, Bony menjelaskan Masduit terintegrasi vertikal ke induk perusahaan yang telah terdaftar di OJK.

Selain itu, perusahaan juga telah mendapat izin komersila dari Kementerian Komunikasi dan Informatika No. 01581/DJAI.PSE/06/2019.

Direktur Utama PT Hartadinata Abadi Tbk Sandra Sunarto sebagai induk perusahaannya menambahkan, pihaknya yakin Masduit bisa menjadi wadah yang baik bagi masyarakat maupun kemajuan perusahaannya sendiri.

"Kami memang ada di bisnis emas, sekarang kami tidak bisa berpaling bahwa bisnis emas saat ini harus dipadukan dengan digital di samping bentuk fisiknya juga. Jadi kita melihat ini sebagai satu wadah yang baik karena this is the future for the market," ucap dia.

