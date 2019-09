LIVE SCTV! Live Streaming Frankfurt vs Arsenal Liga Europa, Cek Cara Nonton di TV Online Vidio.com

Saksikan Siaran Langsung SCTV Frankfurt vs Arsenal di Liga Europa 2019/2020, tonton juga via Live streaming Usee TV & Vidio.com premier gold and platinum

BANJARMASINPOST.CO.ID - Siaran langsung SCTV dan live streaming Frankfurt vs Arsenal di Liga Europa tersaji pada Kamis (19/9/2019) malam ini.

Dijadwalkan, Siaran langsung dan live streaming SCTV Frankfurt vs Arsenal berlangsung mulai pukul 23.55 WIB.

Link Live streaming Frankfurt vs Arsenal dapat diakses via Live streaming TV Online Liga Europa di Usee TV & Vidio Premier Gold atau Platinum (berbayar).

Musim ini, kondisi Frankfurt sedikit berbeda karena mereka telah kehilangan sejumlah pemain andalan seperti Ante Rebic, Luka Jovic, dan Sebastian Haller.

Meski begitu, Frankfurt masih memiliki pemain sayap andalan mereka, Filip Kostic.

Kostic hingga saat ini sudah mencetak tiga gol dalam lima laga di Bundesliga.

Arsenal sendiri juga tidak datang dengan kekuatan lengkap saat berhadapan dengan Frankfurt.

Tim asuhan Unai Emery harus tampil tanpa striker andalan mereka, Alexandre Lacazette, yang tengah mengalami cedera.

Arsenal pun hanya bisa mengandalkan Pierre-Emerick Aubameyang di lini depan mereka.