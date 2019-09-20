Liga 1 2019
Link Live Streaming Indosiar Persela vs Arema FC Liga 1 2019 Malam Ini via TV Online Vidio.com
Link Live Streaming Indosiar Persela vs Arema FC Liga 1 2019 Malam Ini via TV Online Vidio.com
Link Live Streaming Indosiar Persela Lamongan vs Arema FC Liga 1 2019 Malam Ini via Live Streaming TV Online Vidio.com dan Siaran Langsung Indosiar
BANJARMASINPOST.CO.ID - Live Streaming Persela vs Arema FC bertandang ke markas Persela Lamongan dalam laga pekan 19 Liga 1 2019 di Stadion Gelora Surajaya, Lamongan, Jumat (20/9/2019) malam ini.
Laga Persela Lamongan vs Arema FC dijadwalkan disiarkan langsung Indosiar dan bisa disaksikan lewat live streaming tv online vidio.com.
Live streaming Persela vs Arema FC via live streaming vidio.com premier dijadwalkan dimulai pukul 18.30 WIB.
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Pelatih Arema FC, Milomir Seslija memprediksi laga kedua tim akan berjalan seru dan ketat.
“Saya prediksi pertandingan lawan Persela bakal berjalan menarik," ujar Milomir Seslija, Pelatih Arema FC.
Apalagi pada pekan ke-19 ini, baik Persela ataupun Arema sama-sama membutuhkan tambahan poin. Singo Edan punya misi menggeser Borneo FC dari posisi empat di papan klasemen.
Sementara Persela menargetkan bisa mengamankan tiga angka absolut di depan ribuan pendukungnya LA Mania, supaya bisa segera beranjak dari zona merah.
"Saya prediksi besok Persela bermain dengan fighting spirit karena bermain di kandang sendiri,” ucap Milo.
Memahami target dari tuan rumah, Milo mengaku telah menyiapkan strategi jitu untuk meredam penampilan Persela.
Live Streaming Persela vs Arema FC
Liga 1 2019
Persela Lamongan vs Arema FC
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