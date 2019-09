BANJARMASINPOST.CO.ID - Penyebab Ivan Gunawan Sakit Karena Nikita Mirzani? Istri Ruben Onsu & Jennifer Jill Ucap Ini

Presenter sekaligus teman Ruben Onsu, Nikita Mirzani dan Jennifer Jill, Ivan Gunawan diketahui sempat terbaring sakit di rumah sakit.

Teman dekat Ayu Ting Ting, Ivan Gunawan itu kemudian mendapat ucapan doa dari rekan selebritis mulai dari Jessica Iskandar, Istri Ruben Onsu, Sarwendah, Jennifer Jill hingga Nikita Mirzani.

Lantas kaitan apa sakitnya teman Ruben Onsu, Ivan Gunawan dengan Nikita Mirzani?

Presenter sekaligus desainer Ivan Gunawan sedang terbaring sakit di Rumah Sakit Royal Taruma pada Rabu (18/9/2019).

Kabar tersebut diketahui dari unggahan Ivan gunawan di akun instagramnya, @ivan_gunawan.

Teman dekat Ayu Ting Ting tersebut mengunggah sebuah foto dirinya sedang terbaring di ranjang rumah sakit dan menuliskan dirinya sedang sakit dan membutuhkan istirahat.

“ being sick is just your body’s way of saying you’re way too awesome and you need to slow down so everyone else can catch up “

Namun tidak diketahui pasti Ivan Gunawan sedang sakit apa.