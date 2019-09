BERLANGSUNG! Live Streaming TV One Sriwijaya FC vs Persibat Batang di Liga 2, Ini Susunan Pemain

Live Streaming Sriwijaya FC vs Persibat di Liga 2 2019, Live Streaming TV One

Link live streaming TVOne Sriwijaya FC vs Persibat Batang di lanjutan Liga 2 2019 dapat diakses mulai pukul 15.00 wib.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sedang berlangsung! Live Streaming Sriwijaya FC vs Persibat Batang yang mulain siaran langsung TV One.

Live streaming TV One Sriwijaya FC vs Persibat Batang dalam Liga 2 2019 juga dapat diakses di website TV One, seperti yang Banjarmasinpost.co.id kutip dari instagram TVOne.

Pertandingan via Live Streaming Sriwijaya FC vs Persibat Batang digelar di Stadion Gelora Sriwjaya Jakabaring Palembang pada Sabtu (21/9/2019) mulai pukul 15.00 Wib.

Jelang laga Sriwijaya FC vs Persibat Batang Pelatih Sriwijaya FC Kas Hartadi menganggap bahwa Persibat Batang bisa saja membuat kejutan jika Sriwijaya FC lengah.

"Banyak terjadi perubahan pemain di skuat Persibat Batang, saya buta kekuatan mereka, karena ada beberapa perubahan," ujar Pelatih Sriwijaya FC Kas Hartadi.

Diakui Pelatih Kas Hartadi, materi pemain saat mereka mengalahkan Persibat Batang, di putaran pertama lalu sangat berbeda.

"Sangat berbeda dengan materi tim yang ada sekarang, itulah yang perlu diwaspadai," jelas Pelatih Kas Hartadi.

Diakui Pelatih Kas Hartadi, Persibat alias Laskar Asal Roban memang hanya meninggalkan beberapa pemain lama.

Yakni, Arfan Arwijaya, Cholid Idris, Yoga Ariafianto, Risky Wijayanto, Hony Makrufan, Mog Solikin, dan Arif Budiono.