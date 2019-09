Live Bein Sports 2! Link Live Streaming AC Milan vs Inter Milan di Liga Italia Pekan 4, Derby Milan

Live Streaming AC Milan vs Inter Milan di Liga Italia, Live Streaming Bein Sports 2

Link Live Streaming Bein Sports 2 AC Milan vs Inter Milan bisa diakses mulai Minggu (22/9/2019) dini hari.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan live streaming Bein Sports 2 AC Milan vs Inter Milan di Liga Italia dalam DerbY Milan yang akan tersaji pada Minggu (22/9/2019) dini hari ini.

Siaran langsung dan Live Streaming AC Milan vs Inter Milan akan dimulai pada pukul 01.45 WIB via Live Streaming Beinsports 2.

Link Live Streaming AC Milan vs Inter Milan di Liga Italia malam ini bisa diakses via tautan yang disediakan via Live Streaming TV online beinsports.com dan vidio.com premier (berbayar).

Baca: SESAAT LAGI! Cara Live Streaming TV Online Mola TV Leicester vs Tottenham Liga Inggris, Live TVRI?

Baca: LIVE MOLA TV! Link Live Streaming Man City vs Watford, Siaran Langsung TVRI Liga Inggris Malam Ini

Pelatih Inter Milan, Antonio Conte, memiliki rekor bagus kala harus berhadapan dengan rival sekota klubnya saat ini, AC Milan.

Melawan saudara sekota sendiri, Inter Milan bisa mengandalkan rekor yang dimiliki oleh Antonio Conte.

Hingga saat ini, Conte sudah berhadapan sembilan kali melawan AC Milan di semua ajang.

Delapan laga di antaranya Conte lakoni saat menangani Juventus, sedangkan satu laga sisa terjadi saat ia menjabat sebagai pelatih Atalanta.

Dilansir BolaSport.com dari Transfermarkt, Conte meraih enam kemenangan, tiga hasil imbang, dan belum terkalahkan sama sekali.

Conte tentu berniat untuk melanjutkan rekor apiknya bersama Inter Milan yang mulai ia latih pada awal musim ini.