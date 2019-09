Live Beinsports 2! Link Live Streaming Juventus vs Hellas Verona di Liga Italia, Ronaldo Main

Link Live Streaming Beinsports 2 Juventus vs Hellas Verona bisa diakses mulai Sabtu (21/9/2019) malam ini.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran langsung Bein Sports 2 dan live streaming Juventus vs Hellas Verona di Liga Italia yang akan tersaji pada Sabtu (21/9/2019) malam ini.

Siaran langsung dan Live Streaming Juventus vs Hellas Verona akan dimulai pada pukul 22.50 WIB.

Link Live Streaming Juventus vs Hellas Verona di Liga Italia malam ini bisa diakses via tautan yang disediakan via beinsports.com dan vidio.com premier (berbayar).

Jelang laga Juventus vs Hellas Verona, Pelatih Juventus, Maurizio Sarri, mengungkapkan bahwa tak ada perubahan dalam timnya.

Baca: BERLANGSUNG TVRI! Live Streaming Manchester City vs Watford di Liga Inggris, Ini Susunan Pemain

Baca: Live Bein Sports 2! Link Live Streaming AC Milan vs Inter Milan di Liga Italia Pekan 4, Derby Milan

Baca: Tak Live TVRI! Link Live Streaming TV Online Leicester vs Tottenham di Liga Inggris di Mola TV

Baca: LIVE MOLA TV! Cara Live Streaming Leicester vs Tottenham Hotspurs di Liga Inggris, Tak Live TVRI

Juventus baru saja mengalami hasi imbang kontra Atletico Madrid dalam laga perdana Liga Champions 2019-2020, Kamis (19/9/2019).

Dalam laga yang dihelat di Stadion Wanda Metropolitano tersebut, Atletico dan Juventus berbagi skor 2-2.

Usai laga tersebut, Juventus kini bakal menghadapi laga pekan keempat Liga Italia kontra Hellas Verona, Sabtu (21/9/2019).

Meskipun skuadnya dilanda kelelahan akibat waktu istirahat yang sempit, pelatih Juventus, Maurizio Sarri, mengindikasikan tak akan mengubah susunan pemainnya.

"Kami akan menuju pertandingan hanya dengan satu sesi latihan penuh," ucap Sarri dikutip BolaSpot.com dari Calciomercato.