Walaupun Bicara Serius, Pemuda Stand Up Comedy Selalu Dianggap Bercanda, Ini Sosoknya

Yulfi Herdi Noor Ramadhan adalah Line up Stand up Comedy Tawa Matan Banua, Banjarmasin

BANJARMASINPOST.CO.ID- Senang bercanda menjadi modal pemuda ini untuk berkecimpung di dunia stand up comedy. Tak heran dengan keahlian mengocok perut itu maka sejumlah prestasi ia raih.

Yulfi Herdi Noor Ramadhan adalah Line up Stand up Comedy Tawa Matan Banua, Banjarmasin. Line up Stand up Comedy Menawaakan Cinta, Banjarbaru dan Line up Stand up Comedy Talak Satu, Tanjung

"Karakter saya menurut kawan-kawan adalah suka bercanda. Jadi walaupun lagi serius tetap dianggap bercanda," ujar Yulfi yang kelahiran Tanjung 1 Februari 1997.

Begitulah warga Tanjung, Tabalong yang juga hobi futsal dan karate ini, kesehariannya berpembawaan santai sambil bercanda tapi serius.

"Tapi sekarang lagi istirahat berkomedi. Lagi fokus kuliah karena sudah semester tujuh," ujar mahasiswa Uniska Banjarbaru Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen angkatan 2016 ini.

Selain fokus kuliah, ia juga lagi aktif di organisasi di kampus yakni Badan Persatuan Uniska Banjarbaru (BPMUB) atau dulunya divisi BEM Uniska Banjarbaru.

"Harapan saya ingin cepat lulus kuliah dan membuka usaha," ungkap Yulfi yang berpredikat Utuh Pesona Tanjung 2019.

Mengenai stand up comedy, menurutnya banyak pesan yang tersampaikan dari keseharian, atau keresahan yang ada diselingi kata l-kata lucu tidak terlalu serius.

"Ada sih rencana untuk kembali stand up comedy, tapi masih mencari waktu yang pas," tukas Yulfi yang juga Ketua Umum Bartman Tabalong 2016-2018.

Jika nanti ada kesempatan ber-stand up comedy ia ingin mengeluarkan semua keresahan diri yang sampai saat inu masih sama yaitu jomblo.

"Bukannya tidak ada yang mau atau saya pilih-pilih, tapi saya masih memegang komitmen bahwa tidak ingin berpacaran," pungkas Yulfi yang punya motto; jalani, nikmati, syukuri dan selesaikan.

(banjarmasinpost.co.id/salmah saurin)