Awalnya Hanya Dikirimi Brosur, Kini Remaja Cantik Jadi Model Terkenal

BANJARMASINPOST.CO.ID- Meskipun awalnya belajar otodidak, namun urusan modeling Nadia Adriliani sering beruntung, memperoleh gelar juara.

"Pertama kali catwalk itu tahun 2016, saat mengikuti lomba per kelas di SMA, alhamdulillah aku waktu juara 1," ujar gadis kelahiran Muning Tengah, 23 Juni 2001.

Merasa ada bakat fashion, maka ketika dikirimi teman brosur lomba fashion di kabupaten dengan tema sasirangan pesta, Nadia ikut, meski saingannya model-model berpengalaman.

"Alhamdulillah awal yang baik, menjadi juara favorit," ujar mahasiswa S1 Ilmu Administrasi Publik ini.

Pernah pula terpilih pada lomba tingkat kabupaten kemudian mesti grand final ke tingkat provinsi. Tapi karena menghadapi ujian nasional kelas 3 SMA maka ia batal mengikuti jenjang lomba selanjutnya itu.

Baca: SESAAT LAGI Link Mola TV! Live Streaming TV Online West Ham vs Man United Liga Inggris, Live TVRI

Baca: Miliki Jurusan Busana Butik & Usaha Konveksi, SMKN 1 Daha Selatan Berharap Produknya Dipakai Daerah

Baca: Marcus/Kevin Juara! Hasil Final China Open 2019 : Marcus/Kevin Kalahkan Ahsan/Hendra

Ikut lomba itu menurut Nadia memang perlu modal finansial yakni bayar pendaftaran, busana juga beli atau menjahit.

"Tapi aku percaya, usaha tidak mengkhianati hasil dan sekarang aku menjadi terkenal dan banyak sekali teman dari berbagai daerah, alhamdulillah," tukasnya.

Prestasi pernah diraihnya Juara favorit icon Indonesia top model 2017, Juara 3 busana pesta, Granada duta Marlyn 2018,

Harapan 1 busana hitam putih, Granada duta Marlyn 2018, Juara 1 busana muslim casual se-Nagara 2018.

️Juara 3 best model Indonesia Culture dan Tourism model Ambassador 2018, ️Juara 1 busana muslim bebas the star of Indonesia, Juara 2 casual bebas the star of Indonesia.

Anak dari pasangan Zuraida dan Jarni ini merasa bersyukur karena profesinya bidang modeling didukung orangtua, kakak dan orang-orang terdekat.

Harapan Nadia ke depan, ingin menjadi coach membuka agency. Selain itu ingin ikut pemilihan duta wisata.

(banjarmasinpost.co.id/salmah saurin)