BANJARMASINPOST.CO.ID - Barbie Kumalasari Ditalak Galih Ginanjar? Ini Klarifikasi Seteru Nikita Mirzani & Ruben Onsu

Beberapa waktu belakangan ini, seteru Nikita Mirzani dan Ruben Onsu, Barbie Kumalasari santer dikabarkan telah berpisah dari Galih Ginanjar.

Rumor ini muncul usai Seteru Nikita Mirzani dan Ruben Onsu yang juga istri Galih Ginanjar, Barbie Kumalasari menjadi bintang tamu dalam sebuah acara talkshow yang dipandu oleh Melaney Ricardo dan rekannya Ichsan Akbar.

Dalam acara tersebut, Melaney Ricardo mengajak istri Galih Ginanjar, Barbie Kumalasari untuk berbincang dalam Bahasa Inggris.

Kemudian, Barbie Kumalasari yang ingin mengatakan Galih Ginanjar adalah suaminya malah mengucapkannya dengan grammar yang salah.

Ia mengatakan 'he was my husband' yang memiliki makna, Galih Ginanjar pernah menjadi suaminya dulu.

Sontak saja Melaney Ricardo dan Ichsan dibuat kaget dengan pernyataan Barbie Kumalasari tersebut.

Melaney Ricardo lantas memberi tahu pada Barbie Kumalasari bahwa ucapan tersebut bermakna hubungannya dengan Galih Ginanjar telah berakhir.

Selain itu, Barbie Kumalasari disebut-sebut kini jarang membesuk Galih Ginanjar lantaran sibuk menjadi bintang tamu diberbagai acara TV.

Sehingga santer dikabarkan Barbie Kumalasari sudah ditalak oleh Galih Ginanjar.