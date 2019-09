Dibatasi Suami Terjun ke Dunia Hiburan, Nia Ramadhani Mengaku Rindu Dunia Akting

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Artis peran yang juga presenter Nia Ramadhani mengaku tak lagi menerima tawaran untuk bermain sinetron maupun film.

Sesekali, Nia masih menjalani proses syuting untuk program yang ia bawakan bersama Jessica Iskandar.

"Aku cuma syuting yang kegiatan hosting sama Jedar aja, dibatasin seminggu sekali, paling mentok dua kali. Habis itu sudah, sama anak-anak, sama keluarga," ujar Nia saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (22/9/2019).

Nia sadar betul bahwa saat ini prioritasnya adalah keluarga. Untuk itu, ibu tiga anak tersebut tak ingin terlalu lama menghabiskan waktunya untuk syuting film maupun sinetron.

Baca: BERLANGSUNG! Link Live Streaming Tv Online Mola TV West Ham vs Man United Liga Inggris, Live TVRI

Baca: Hasil MotoGP Aragon 2019, Marc Marquez Pastikan Podium Pertama, Posisi Kedua dan Ketiga?

Baca: Terungkap Pengakuan Nia Ramadhani Tentang Rumah Mewah Suaminya, Jessica Iskandar: Pernah Nyasar

"Film sih enggak ya. Kalau dulu kan karena kegiatannya karena harus hidup dari situ. Kalau sekarang kan prioritasnya keluarga," kata Nia.

"Jadi kalau kegiatan-kegiatan di luar cuma buat tambahan kegiatan aja. Bukan buat prioritas," imbuhnya.

Nia pun hanya bisa tertawa saat masih saja ada rumah produksi yang menawarinya untuk syuting film.

"Iya, kemarin habis dapat tawaran. Sampai ketawa pas aku ditawari film. Aku bilang, ya gila aja sih masih ada aja yang nawarin aku film. Yang harus dua minggu enggak pulang, ya gimana, enggak ngerti deh," kata Nia lagi.

Nia tak memungkiri bahwa terkadang ia merindukan dunia akting. Namun, ketika kembali membayangkan proses syuting yang memakan waktu, Nia mengurungkan niatnya.

"Ehm, kadang-kadang sih. Tapi kalau ingat-ingat lagi harus pulang pagi, jadi enggak jadi kangen. He he he," ujar Nia.

Hai Guys! Berita ini ada juga di KOMPAS.com