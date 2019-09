Diler Otomotif Genjot Penjualan Jelang Akhir Tahun, Geber Promo DP Murah dan Tenor Panjang

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Memasuki akhir tahun 2019, diler otomotif di Banjarmasin kian gencar menggeber promo-promo kepada konsumen. Umumnya promo yang diberikan berbeda-beda setiap bulannya demi menggenjot penjualan.

Branch Manager Mitra Suzuki Banjarmasin, Doddy Sancoko mengatakan, di akhir tahun umumnya peningkatan unit-unit mobil meningkat.

Karena itu, Mitra Suzuki selaku diler resmi mobil Suzuki di Kalimantan Selatan (Kalsel) menawarkan promo-promo menarik dalam event Carnaval Mitra Suzuki yang berlangsung pada 20-22 September 2019.

"Kami berikan DP khusus untuk beberapa tipe Suzuki, yakni Ignis sebesar Rp 13 juta, All New Ertiga senilai Rp 12 juta, Baleno Rp 18 juta, Karimun Wagon Rp 13 juta, dan pick up new carry Rp 8 juta, dengan tenor maksimum 5 tahun," urainya kepada Banjarmasinpost.co.id.

Promo lainnya setiap pembelian New Carry berhadiah ganti oli dan servis gratis untuk 50.000 km.

Kemudian untuk pembelian unit apapun selama Carnaval berhadiah beberapa item variasi tambahan.

Serta SPK pada Jumat-Minggu akan berhaduah elektronik.

Per September 2019, penjualan all unit Suzuki mengalami pertumbuhan 2 persen year to date.

Ignis dan All New Ertiga berkontribusi cukup signifikan.

"Kami juga membuka layanan test drive on the spot untuk costumer, dimana pun berada misal di kantor atau di rumah bisa hubungi kami. Layanan ini berlaku di seluruh Kalsel dan tersedia semua varian untuk test drive," tukasnya.