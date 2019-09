Fakultas Kedokteran ULM Gelar Seminar Nasional Penanganan Kedaruratan Pasien Cidera Kepala

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Jika ada satu kasus cedera kepala ringan dan membuat penderitanya pingsan, maka secara teorinya harus dianalisa lebih dulu. Apakah dia pingsan dulu lalu jatuh atau jatuh dulu lalu pingsan.

Karena itu dalam melakukan tindakan kedaruratan secara teori, ada pengkajian pertama, primary survey, On Going Exam (untuk memonitor perubahan) dan Secondray Survei.

Itulah sekelumit penekanan dari pemateri Dosen FK ULM, Abdurrahman Wahid S.Kep Ns M Kep ketika mengisi materi di hadapan 150 peserta seminar nasional dengan tema Head Emergency Trauma “Increasing Your Skill in Assessment and Manajemen at Prehospital” di Aula Fakultas Kedokteran, Minggu (22/9/2019).

Baca: Marcus/Kevin Juara! Hasil Final China Open 2019 : Marcus/Kevin Kalahkan Ahsan/Hendra

Baca: LINK www.trans7.com! Live Streaming MotoGP Aragon 2019, TV Online Trans 7 MotoGP 2019 Berlangsung

Baca: SEKARANG Marcus/Kevin vs Ahsan/Hendra Main! Link Live Streaming BWF Final China Open 2019 di TVRI

Bukan hanya Abdurrahman Wahid tetapi ada pembicara sekaliber nasional semisal, Purwoko Sugeng Haryanto. S.Kep.Ns. M.Kep dari Kota Malang yang menjelaskan soal Manajemen Pasien Cedera Kepala dan juga pembicara utama Ali Haedar, MD, SpEM, FAHA dari Department of Emergency Medicine Faculty of Medicine University of Brawijaya.

Ketua Team Emergency Of Nursing (TENSI) Fakultas Kedokteran ULM, Siti Rahmi, Minggu (22/9/2019) mengatakan peserta sebanyak ini selain mahasiswa mahasiswi perawat FK ULM semester 1, 3 dan 5, juga ada peserta dari IGD di beberapa rumah sakit di Banjarmasin.

"Kegiatan seminar nasional, dan workshop, Tahun 2019 dilaksanakan dengan tujuan untuk menjadikan ajang silaturahmi bagi mahasiswa keperawatan maupun tenaga kesehatan. Selain itu memperkenalkan Team Emergency Of Nursing (TENSI) Fakultas Kedokteran ULM melalui kegiatan seminar dan workshop ini serta Merealisasikan program kerja Team Emergency Of Nursing (TENSI) Fakultas Kedokteran ULM, " kata dia.

Sebab, lanjut Siti Rahmi, banyak mereka yang belum mengetahui bagaimana untuk memberikan tindakan yang persis sesuai teori.

Dia berharap dengan kegiatan ini dapat memberikan pengetahuan kepada mahasiswa dan masyarakat umum mengenai pengkajian dan tatalaksana pasien dengan trauma kepala. (banjarmasinpost.co.id /lis)