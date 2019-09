Head to Head, Prediksi & Live Streaming TV Online Chelsea vs Liverpool Liga Inggris Malam Ini

Live Streaming Chelsea vs Liverpool di Liga Inggris, Live Streaming Mola TV

Head to head dan prediksi susunan Pemain serta Live Streaming Chelsea vs Liverpool Liga Inggris 2019, Siaran Langsung TVRI?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Link Live Streaming Mola TV akan menayangkan duel Chelsea vs Liverpool di Liga Inggris malam ini.

Selain Live Streaming Mola TV, sepertinya laga Super Big Match Chelsea vs Liverpool tidak akan ada di Live Streaming TV Online lain, Minggu (22/9/19) malam.

Link Live Streaming Chelsea vs Liverpool juga akan disiarkan secara langsung via Live Streaming TV Online Mola TV via parabola pukul 22.30 WIB.

Baca: LIVE TRANS7! Link Live Streaming TV Online MotoGP Aragon 2019 di Trans 7, Marc Marquez Pole Position

Baca: LIVE MOLA TV! Link Live Streaming West Ham vs Man United Liga Inggris Hari Ini, Siaran Langsung TVRI

Baca: LINK Live Streaming TV Online RCTI & Mola TV Timnas U-16 Indonesia vs China Kualifikasi Piala Asia

The Blues, julukan Chelsea berharap penyerang andalannya yakni Tammy Abraham kembali tampil impresif dalam laga melawan Liverpool nanti.

Tammy Abraham hingga kini telah mengoleksi tujuh gol di liga, ia menempati posisi runner-up top skor sementara Liga Inggris selisih satu gol dari Sergio Aguero yang telah mencetak 8 gol.

Baik Chelsea maupun Liverpool sebenarnya sedang sama-sama terluka setelah mendapatkan hasil berupa kekalahan di pekan perdana Liga Champions 2019 tengah pekan lalu.

Chelsea harus takluk dari Valencia di kandang sendiri, sedangkan Liverpool juga dipaksa menyerah ketika melawat ke kandang Napoli.

Tentu kedua tim akan berusaha bangkit dari kekalahan yang baru saja mereka alami di laga sebelumnya.

Laga melawan Liverpool juga akan dijadikan sebagai ajang balas dendam Chelsea atas kekalahannya di final Piala Super Eropa bulan lalu.