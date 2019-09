LIVE BEIN SPORTS 1 - Link Live Streaming Sevilla vs Real Madrid di Liga Spanyol, Zidane Diganti?

Live Streaming Sevilla vs Real Madrid di Liga Spanyol via Live Streaming Bein Sports 1 dini hari nanti

Live Streaming Sevilla vs Real Madrid bisa disaksikan di Live Streaming TV Online Bein Sports 1 dini hari nanti

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran langsung dan live streaming Sevilla vs Real Madrid via beIN Sports 1 (berbayar) di Liga Spanyol Pekan 5, yang akan tersaji pada Senin (22/9/2019) dini hari nanti via Live Streaming Bein Sports 1.

Siaran langsung dan Live Streaming Bein Sports 1 Sevilla vs Real Madrid di La Liga Spanyol akan dihelat mulai pukul 01.55 WIB. Link Live Streaming TV Online Vidio.com juga ada.

Link Live Streaming Sevilla vs Real Madrid di Liga Spanyol malam ini bisa diakses via tautan berbayar di beinsports.com dan tv online vidio.com premier (berbayar).

Jelang laga Sevilla vs Real Madrid, muncul rumor yang mengatakan Jose Mourinho akan dipilih kembali melatih Real Madrid menggantikan Zinedine Zidane.

Performa Real Madrid yang naik turun membuat Zinedine Zidane disebut dalam posisi tidak aman.

Nama Jose Mourinho kembali mencuat dan disebut bakal menggantikan Zinedine Zidane di Real Madrid.

Dilansir BolaSport.com dari AS, Zidane menemui awak media, Sabtu (21/9/2019).

Pelatih asal Prancis tersebut memberikan tanggapan seputar rumor tersebut.

"Saya tidak memikirkan tentang pergi, saya hanya memikirkan tentang meraih kemenangan besok," ujar zidane.