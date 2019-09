9 Pegulat Kalserl Berlaga di Thailand, Dispora Beri Target ke Senior, Ini Alasannya

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Para pegulat Kalimantan Selatan ikut ambil bagian di ajang gulat bertajuk Southast Asian Senior, Junior, Cadet Wrestling Festival 2019 di Sisaket Thailand 26 November hingga 2 Oktober nanti.

Di ajang gulat yang diikuti para pegulat terbaik se-Asia ini Persatuan Gulat Seluruh Indonesia (PGSI) Kalsel mengirimkan 9 atlet terbaiknya baik di nomor kadet maupun senior.

Sebelum berangkat ke Thailand para pegulat terlebih dulu sowan ke kantor Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kalimantan Selatan untuk menggelar silaturahmi dan doa restu, Senin (23/9/2019) pagi.

Kedatangan para pegulat dan rombongan ini di langsung diterima Kepala Bidang Olahraga Prestasi Dispora Kalsel, Fitri Hernadi mewakili Kadispora Hermansyah.

Official tim Agus Febrianto mengatakan pihaknya mengirim lima pegulat kadet satu diantaranya perempuan dan empat pegulat senior plus tiga pelatih, asisten pelatih dan official.

"Ini akan menjadi tolak ukur prestasi bagi ke-9 pegulat untuk menghadapi para pegulat Asia" ujar Agus yang juga Sekum PGSI Kalsel ini.

Mereka yang berangkat yakni H Indra Sjafri pelatih, Heryadi asisten pelatih, Agus Febrianto official. Lalu

Nurul khotimah kadet gaya bebas Putri , Kahfi Idhzar Al Qhusy kadet gaya bebas putra, Ahmad Ferdinand kadet gaya grego putra, Rizky Ramadhan gaya bebas putra, Morteza Yousefi Absar kadet gaya bebas putra.

Juga Azhar Rahman gaya bebas putra, Yarlikhaya Hamza gaya bebas putra, Gilang Ferdinand putra gaya bebas putra

dan Alphiandi gaya grego roman.

Di ajang ini ujar Agus selain Kalsel 2 daerah lain juga mengirimkan perwakilannya untuk ikut bertanding yakni Jawa Timur dan Sumatera Barat.

Sementara Fitri Hernadi mengatakan Dispora Kalsel tidak terlalu memberikan target yang dampaknya buruk bagi para pegulat yang akan bertanding.

Dia hanya meminta para pegulat tampil dengan penuh semangat untuk mengharumkan nama baik Kalsel.

Apalagi di ajang ini pegulat Asia berkumpul sehingga bisa menjadi pengukur kemampuan sebelum menghadapi ajang Pra PON yang akan datang.

"Kalau target saya sih berharapnya di medali ada di senior sementara untuk kadet biar mereka menambah pengalaman dulu syukur-syukur juga bisa meraih medali," pungkas Fitri.

(Banjarmasinpost.co.id/khairil rahim)