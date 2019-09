Band Higgs Launching Album Sekaligus Mementaskan di Kota Banjarmasin

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Salah satu band yang ada di Kota Banjarmasin yakni Higgs hari ini Minggu (22/9/2019) malam menggelar launching album di D'Club 89 Banjarmasin.

Ada sembilan lagu dalam album berjudul From This Island tersebut, dengan hits single andalannya yakni The Tension dan juga Damai.

"2016 lalu kami pernah merilis mini album yang berisi empat lagu. Dan pada album yang kami launching ini empat di antaranya lagu yang kami rilis di 2016 lalu," ujar Novan selaku gitaris dan merangkap sebagai vokalis.

Launching album dari band yang beraliran alternatif ini sendiri dihadiri oleh komunitas musik dan band yang ada di seputaran Banjarmasin.

Novan menambahkan bahwa dalam album ini ada satu lagu yang berjudul The Colour is You dan dibawakan bersama dengan finalis The Voice yakni Agseisa.

Dan menariknya lagi, launching ini diisi dengan penampilan band yang beranggotakan Noval (gitar dan vokal), Imam (gitar), Rolland (bass), Riduan (keyboard) dan Bayu (drum) ini.

"Semua lagu dalam album di From This Island kami bawakan. Supaya yang datang pun bisa menyaksikan secara langsung lagu-lagu yang ada di dalam album kami bawakan. Sekaligus untuk memperkenalkan juga," jelasnya.

Novan pun berharap album ini bukanlah menjadi album terakhir Higgs, bahkan sebaliknya yakni semakin giat untuk berkarya.

"Semoga kami akan semakin produktif lagi ke depannya," pungkasnya. (banjarmasinpost.co.id/frans rumbon)