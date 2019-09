Jadwal Matchday 2 Liga Champion, Juventus Vs Leverkusen, Liverpool Vs Salzburg & Barcelona Vs Inter Milan, Tottenham Vs Bayern Munich

BANJARMASINPOST.CO.ID - Matchday kedua Liga Champions 2019-2020 menyuguhkan sejumlah laga besar atau big match.

Mulai dari laga Juventus Vs Bayer Leverkusen, Tottenham Vs Bayern Munich, Liverpool Vs Salzburg hingga super big match Barcelona Vs Inter Milan.

Matchday kedua Liga Champions 2019/2019 akan mulai digelar tengah pekan depan Selasa (01/10/2019) malam WIB hingga Kamis dini hari WIB.

Di Indonesia, laga Liga Champions disiarkan langsung SCTV dan live streaming di TV Online Vidio.com.

Banyak Kejutan di Match Day Pertama

Sebelumnya, sejumlah laga juga digelar pada Rabu (18/09/2019) dinihari WIB.

Tim besar finalis Liga Champions, Real Madrid justru alami kekalahan di babak penyisihan Grup ini.

Real Madrid harus mengakui keunggulan PSG dengan skor telak 3-0.

Gol-gol PSG di cetak oleh Angel Di Maria dengan dua gol dan satu lagi oleh Thomas Meunier di akhir laga.