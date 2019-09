Beragam Pose Lucu Newborn Photography Bisa Jadi Pilihan, Mulai dari Froggy Pose hingga Potato Sack

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Di Banjarmasin bisnis newborn photography sudah semakin menjamur.

Media sosial Instagram pun dibanjiri foto-foto bayi yang baru lahir, dengan konsep dan gaya yang lucu.

Orangtua yang masih muda dan kekinian sudah mulai banyak menggunakan jasa ini, untuk menghiasi media sosialnya meskipun harus merogoh kocek yang tidak sedikit.

Owner Justhatch Newborn Photography Noor Aina Herman bersama suami, mempersiapkan konsep atau tema newborn photography kekinian yang tengah hits saat ini.

Dijelaskannya ada tiga konsep yang ditawarkan pada klien.

Konsep pertama adalah basic, dalam hal ini memaksimalkan gaya si bayi sedemikian rupa dengan properti sederhana.

"Pose-pose yang diterapkan pada baby tentunya mengutamakan safety first. Gaya yang sering digunakan yakni froggy pose, taco, hands on chin, potato sack, thusy up, dan lain-lain," jelasnya kepada Banjarmasinpost.co.id.

Kemudian konsep lainnya menggunakan properti, misalnya bed, bucket, bowl, posing pod, keranjang gantung, camp, dan sebagainya. Serta ada konsep family dan sibling.

"Konsep yang lagi hits untuk luar Kalimantan itu pose froggy hands on daddy tapi kalau di Kalsel khususnya Banjarmasin masih belum dipakai konsep ini. Sedangkan konsep yang paling banyak diminati di tempat kami itu konsep muslim untuk bayi laki-laki dan konsep keranjang gantung dengan bunga-bunga buat bayi perempuan," tukasnya.

Kisaran budget atau tarif dari Rp 1,5 juta hingga Rp 2,5 juta.

Klien paling banyak ambil paket home service Rp 1,8 juta.

Hasil total foto dalam satu album maksimal 25-30 foto yang dikolase ke dalam album hardcover.

"Kendala selama proses photoshoot, baby yang susah deepsleepnya dan keadaan ruangan yang ramai saat home service, juga menerima permintaan ruangan di lantai atas yang mengharuskan kami mengangkut semua barang dan properti, tapi Alhamdulillah kami sudah terbiasa dengan hal tersebut," tukasnya.

(Banjarmasinpost.co.id/Mariana)