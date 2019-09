MIN 9 HSU Wakili Banua di Lomba Sekolah Sehat Nasional

BANJARMASINPOST.CO.ID, AMUNTAI - Madrasah Ibtidayah Negeri (MIN) 9 Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) menjadi wakil banua untuk mengikuti Lomba Sekolah Sehat (LSS) tingkat Nasional tahun 2019.

Tim verifikasi LSS tingkat Nasional pun sudah mendatangi sekolah yang ada Desa Harus, Kecamatan Amuntai Tengah, HSU, Selasa (24/9/2019).

tim verifikasi saat mendatangi min 9 hsu (Pemkab HSU)

Kedatangan tim verifikasi ini disambut langsung Wakil Bupati HSU H Husairi Abdi, didampingi Camat Amuntai Tengah, Kepala Desa Harus, Kepala Sekolah MIN 9 beserta jajarannya, serta pihak terkait lainnya.

Wakil Bupati H Husairi Abdi yang juga Ketua Pembina UKS HSU, mengatakan, UKS di Hulu Sungai Utara dari tahun ke tahun sebelumnya selalu mendapatkan apresiasi dari pusat.

Selain itu dirinya juga mengapresiasi kepada sekolah MIN 9 ini yang akan mengikuti LSS tingkat nasional, terlebih juga mendapat dukungan penuh masyarakat sekitar.

wabup hsu h husairi abdi bersama tim verfikasi lomba sekolah sehat nasional di min 9 hsu (Pemkab HSU)

"Meskipun kebanyakan masyarakat sekitar sekolag adalah petani, tetapi kegiatan UKS yang dilakukan betul-betul didukung masyarakat," katanya.

Untuk itu dia berharap MIN 9 HSU ini bisa menjadi contoh dan sebagai model, walaupun berada di kampung tetapi sekolah ini bisa mendapatkan apresiasi dari nasional



Sementara itu, Ketua LSS, Zulkifli, mengatakan, kegiatan ini adalah tindak lanjut verifikasi dari tim sebelumnya dan mengecek kekurangan dari catatan tim sebelumnya yang harus dilengkapi dan disempurnakan untuk menentukan hasil final dari penilaian lomba sekolah sehat ini.

wabup hsu h husairi abdi menyampaikan sambutan saat acara verfikasi.lomba sekolah sehat nasional di min 9 hsu (Pemkab HSU)

"Setelah kami verifikasi di MIN HSU hampir semuanya sudah terpenuhi sesuai dengan standart yang di harapkan, khususnya dari sarana prasana dan juga karakter, apa yang menjadi catatan dari penilaian tahap pertama sudah ditindak lanjuti pihak madrasah," jelas Zulkifli.

Dia juga mengatakan, berbeda dengan tahun lalu yang hanya ada dua kategori, untuk tahun ini ada tiga kategori lomba yang diadakan.

Masing-masing, ada lomba untuk kategori best performance, kategori best achivement dan kategori best attitude.

"Karena ini sekolah madrasah ada tambahan mata pelajaran agama, diharapkan melalui pendekatan itu karakter anak-anak yang sudah dibangun tersebut bisa lebih baik lagi dari waktu ke waktu," harap Zulkifli. (aol)